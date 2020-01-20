20.01.2020
Импичмент Трампа: президент отверг все обвинения
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп отклонил обвинения по делу об импичменте, которое будет рассматривать Сенат, говорится в заявлении главы Белого дома подготовленном для заседания.
"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении.
Трамп заявляет, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, который подлежит импичменту".
Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что президент воспользовался своими законными правами.
"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.
Еще Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса,назвав это попыткой отменить его победу на выборах 2016 года.
Отметим, рассмотрение дела об импичменте в Сенате начнется во вторник. Поскольку большинство Сената составляют республиканцы, Трампа вряд ли отстранят от должности.
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