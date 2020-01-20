Импичмент Трампа: президент отверг все обвинения

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп отклонил обвинения по делу об импичменте, которое будет рассматривать Сенат, говорится в заявлении главы Белого дома подготовленном для заседания.

"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении.

Трамп заявляет, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, который подлежит импичменту".

Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что президент воспользовался своими законными правами.

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.

Еще Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса,назвав это попыткой отменить его победу на выборах 2016 года.

Отметим, рассмотрение дела об импичменте в Сенате начнется во вторник. Поскольку большинство Сената составляют республиканцы, Трампа вряд ли отстранят от должности.