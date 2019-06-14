14.06.2019
Импортный газ для Украины подешевел
Источник: Корреспондент.net
В мае средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины снизилась на 7,9%.
Согласно опубликованным данным, в мае средняя цена импортного газа составила 5681,5 гривен или 215,2 доллара за тысячу кубометров.
Таким образом, средняя цена в мае снизилась на 7,9% в сравнении с апрелем, когда она составляла 5963,5 гривен или 233,5 долларов за тысячу кубометров.
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