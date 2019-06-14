Импортный газ для Украины подешевел

Источник: Корреспондент.net

В мае средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины снизилась на 7,9%.

Согласно опубликованным данным, в мае средняя цена импортного газа составила 5681,5 гривен или 215,2 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом, средняя цена в мае снизилась на 7,9% в сравнении с апрелем, когда она составляла 5963,5 гривен или 233,5 долларов за тысячу кубометров.