Импортный газ в июне подешевел на 10%

Источник: Корреспондент.net

Средняя цена импортного газа в июне снизилась на 9,9% по сравнению с маем, до $88,4/1000 м3. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого газа уменьшилась на 10,4%, до 2357,3 грн/1000 м3.

По сравнению с декабрем 2019 года июньская цена снизилась на 50% в долларовом эквиваленте и на 42,9% в гривневом.