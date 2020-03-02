Индексацию пенсий в Украине отложили

Источник: Корреспондент.net

Власти намерены провести индексацию пенсий в сентябре, хотя предыдущее правительство приняло поставновление о ежегодной индексации в марте.

О планах Кабмина сообщила в понедельник, 2 марта, министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц", - пишет министр.

При этом она отметила, что сроки индексации определяет Кабмин.

Она добавила, что индексации запланированы и на следующие годы.

Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов:

2020 год - пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);

далее - от 78 лет;

еще через год - от 75 и так далее.

А если парламент поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход. Ожидается, что данное пособие в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тысяч пенсионеров.