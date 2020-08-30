Инфицированные COVID-19 мигранты покусали итальянских врачей

Источник: Корреспондент.net

В Риме мигранты из Нигерии, которых поместили в военный госпиталь из-за заражения коронавирусом, набросились на местных медиков и попытались сбежать.

Сообщается, что две женщины и мужчина требовали выписать их из больницы, но получили отказ. После этого пациенты попытались прорваться сквозь врачей.

Помимо прочего, в потасовке пострадали военнослужащие. По данным минобороны Италии, мигранты пытались избить персонал, а также кусали медиков.

Возникший конфликт разрешили прибывшие на место карабинеры. Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.

По сообщению СМИ, что нигерийцы возмутились после выписки одного из пациентов, который сдал отрицательный COVID-тест.