Инфляция в Украине замедлилась до 0,2%

Источник: Корреспондент.net

В июне рост потребительских цен по сравнению с маем замедлился до 0,2%, но с начала 2020 года инфляция ускорилась до 2,0%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в четверг, 9 июля.

Отмечается, что базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,0%, с начала года - 1,5%.

В то же время цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо, масло, хлеб, подсолнечное масло, сметану, тогда как на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем на 4,4%.выросли тарифы на горячую воду.

Транспорт подорожал на 1,2%, что вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.