Найти

09.07.2020

Инфляция в Украине замедлилась до 0,2%

Источник: Корреспондент.net

В июне рост потребительских цен по сравнению с маем замедлился до 0,2%, но с начала 2020 года инфляция ускорилась до 2,0%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в четверг, 9 июля.

Отмечается, что базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,0%, с начала года - 1,5%.

В то же время цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо, масло, хлеб, подсолнечное масло, сметану, тогда как на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем на 4,4%.выросли  тарифы на горячую воду.

Транспорт подорожал на 1,2%, что вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.

Новости раздела
Украина
09.07.2020
Пожары на Донбассе. Поджог или обстрел?
Правохранителями рассматриваются три основные версии возникновения лесных пожаров: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.
Украина
09.07.2020
Лукашенко отказался возвращаться в 1990-е
Возвращаться в середину 1990-х и к прежней версии конституции нельзя ни в коем случае, подчеркнул президент Беларуси.
Украина
09.07.2020
Нацбанк предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами
Мошенники информируют граждан о якобы начисленной им компенсации от государства за карантин.
Украина
09.07.2020
Главе ФГИУ пытались дать $800 тысяч взятки
Задержанный предлагал $800 тыс. за назначение заранее определенных лиц на должности директоров двух государственных предприятий.
Украина
09.07.2020
Зеленский раскритиковал НБУ за монетарную политику
Главная задача власти – сделать до конца года нормальные условия для кредитования, объяснил президент.
Украина
09.07.2020
Инфляция в Украине замедлилась до 0,2%
При этом с начала года инфляция ускорилась на 2%. Цены на продукты выросли на 0,4%, а на алкоголь и табак - на 0,5%.
Украина
09.07.2020
На Луганщине локализовали лесной пожар
Пока еще в регионе остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет, говорят в ГСЧС.
Украина
09.07.2020
На юге Украины прошли антитеррористические учения
Подразделения отбивали атаки условных "диверсионных групп" , которые "пытались совершить теракты".
Украина
07.07.2020
Евробляхи против новых авто. Как изменятся цены?
В Украине хотят полностью поменять автомобильные налоги, это отразится, как на растаможке евроблях, так и на покупке новых авто.
Украина
07.07.2020
Украинские инженеры запустят ракету Antares в США
Специалисты из Украины участвовали в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя на острове Воллопс.
Украина
07.07.2020
Прокуратура завела дела на 20 французов за участие в конфликте на Донбассе
С 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных вооруженных формирований на Донбассе.
Украина
07.07.2020
На Луганщине горит село, есть жертвы
Огнем уничтожено более ста домов, госпитализировано девять человек, один погиб. Тушение осложняется сильным ветром и высокой температурой.
На Луганщине локализовали лесной пожар | Зеленский раскритиковал НБУ за монетарную политику