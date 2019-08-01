01.08.2019
Иностранцы купили украинские облигации на 86 млрд
Источник: Корреспондент.net
Нерезиденты в четверг, 1 августа, купили украинских облигаций государственного займа (ОВГЗ) на 12,65 млрд грн, увеличив свой портфель на 17,2%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).
Теперь портфель ОВГЗ иностранцев составляет рекордные 86,41 млрд грн.
В целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,96 млрд грн (на 1,9%) - до 803,4 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 34 млн грн (на 1,3%) - до 26,24 млрд грн, физлиц - на 3 млн грн (на 0,4%), до 9,43 млрд грн.
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