Иностранцы все реже получают гражданство Украины

Источник: Корреспондент.net

За последние пять лет существенно сократилось количество лиц, которые получили гражданство Украины. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на в Департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ).

По даннымведомства, количество лиц, которые получили гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек. За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

Количество лиц, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году - таких было 70, а в 2014 году - 125.

Приняты в гражданство Украины по Указу Президента Украины в этом году - 652, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339.