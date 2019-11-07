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07.11.2019

Иностранным послам показали разведение на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области в четверг, 7 ноября, посетили помощник президента Украины Андрей Ермак, представители украинского правительства и послы иностранных государств, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В частности, на место, где должен состояться очередной этап разведения сил приехали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Также в делегацию вошли: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Андрей Ермак заявил, что Украина четко придерживается международных договоренностей по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

"Надеемся, что разведение пройдет спокойно, и мы получим столь необходимый всем мир", – сказал помощник президента.

Он напомнил, что разведение сил на трех участках было условием для встречи в Нормандском формате на высшем уровне.

"Сегодня с нами приехали послы Великобритании, США, Франции, ФРГ для мониторинговой миссии в населенных пунктах Петровское и Золотое, чтобы они воочию увидели, как происходит разведение", – пояснил Андрей Ермак.

Также, по его словам, украинские министры отчитаются перед послами о своих планах относительно того, какое внимание следует уделить этой территории.

Кроме того, миссия побывала в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже произошло разведения сил.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Золотое полностью готова.

"И, если будут достигнуты договоренности об открытии (КПВВ. – Ред.), мы можем начинать работы буквально на следующий день после договоренности. Заранее уже думаем о том, как улучшить обслуживание людей, которые будут пересекать КПВВ, готовы поставить мобильные Центры предоставления административных услуг", – отметил Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что президент Зеленский принял решение о выделении одного миллиарда гривен на развитие инфраструктуры.

По его словам, проектно-сметная документация будет готова в течение нескольких месяцев, а со следующего года начнется строительство дороги от Северодонецка до Золотого.

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