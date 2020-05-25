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25.05.2020

Инвестиции в экономику Украины рухнули на 35%

Источник: Корреспондент.net

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года составили 76,9 млрд грн. Это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в понедельник, 25 мая.

По данным ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях, за исключением сферы Информация и телекоммуникации, где рост составил 8,7%.

При этом в финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%. В строительстве зафиксировано снижение инвестиций на 18,0%. Падение инвестиций в промышленность составило 36,2%, в сельское хозяйство – 44,1%. А в транспорте сокращение инвестиций достигло 57,8%.

Но наиболее глубокое сокращение инвестиций было зафиксировано в сферах (-66,7%) Временное размещения и организация питания и Искусство, спорт, развлечения и отдых (-79,1%).

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