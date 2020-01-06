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06.01.2020

Ирак готовит вывод иностранных войск из страны

Источник: Корреспондент.net

Власти Ирака началиподготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Его выступление в понедельник, 6 января, транслировалось в эфире телеканала Аль-Джазира.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - заявил Халф.

Он отметил, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.

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