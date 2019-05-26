Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе

Источник: Корреспондент.net

Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabiya, сообщает телеканал Al Arabiya 26 мая.

"Действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности [ООН] о применении силы", - сказал Зариф, комментируя планы США усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска.

В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув, однако, что в то же время Иран будет "решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной".

Глава МИД Ирана призвал Евросоюз "сделать больше для поддержания ядерного соглашения". Сам Тегеран, подчеркнул министр, этого договора еще не нарушал.