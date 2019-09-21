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21.09.2019

Иран назвал новые санкции США "отчаянием"

Источник: Корреспондент.net

Новые санкции США против Центрального банка Ирана свидетельствуют об отчаянии американцев, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает корпорация IRIB.

"США хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам. Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств", - заявил Зариф.

Он напомнил, что "Вашингтон уже вводил санкции против Центрального банка Ирана, а теперь США вновь устанавливают ограничения в отношении этой структуры". "Санкции против ЦБ свидетельствуют об отчаянии американцев", - добавил он.

Глава МИД отметил, что "США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов". "С одной стороны, этот шаг показывает, что Вашингтон не выполняет взятые на себя обязательства. С другой - это сигнал, что санкционная политика США исчерпывает себя", - сказал он.

По словам Зарифа, "американцы не могут одновременно продолжать политику максимального давления в отношении Ирана и предлагать сесть за стол переговоров". "Чтобы присоединиться к диалогу по ядерной сделке, Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана", - подчеркнул он.

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