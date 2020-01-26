Иран не намерен отдавать черные ящики самолета МАУ

Источник: Корреспондент.net

Черные ящики украинского пассажирского самолета Boeing-737 Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном, будут расшифрованы на иранской территории, сообщило иранское агентство Tasnim.

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".