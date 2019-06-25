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25.06.2019

Иран откажется от ряда пунктов ядерной сделки

Источник: Корреспондент.net

Иран намерен выполнить свои угрозы и отказаться от еще одной части обязательств по ядерной сделке. Уже 7 июля страна предпримет новые шаги с тем, чтобы сократить свои обещания, касающиеся соглашения 2015 года. Об этом сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает агентство Фарс во вторник, 25 июня.

По его словам, европейские партнеры по соглашению недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор.

В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Тегеран, что он совершит "серьезную ошибку", нарушив ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление со стороны США.

"Французская, немецкая и британская дипломатия полностью мобилизованы, чтобы дать понять Ирану, что это не в его интересах", – заявил глава французского МИД в парламенте.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки – через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Одновременно иранские власти предупредили, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

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