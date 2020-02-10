Иран позвал Данилова расследовать крушение лайнера

Источник: Корреспондент.net

Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

Сообщается, что в понедельник, 10 февраля, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.

"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране - ред.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", - заявил Шахмани.

Отмечается, что Данилов призвал Иран "ускорить расследование трагедии".

Ранее руководство гражданской авиации Ирана заявило, что продолжит сотрудничать с другими странами, которые расследуют сбитие самолета МАУ, но надеется, что больше не будет утечек информации в СМИ. Впрочем, вскоре после этого в ГПУ заявили, что Иран не сотрудничает с Украиной по делу МАУ.

Перед этим пять стран, в том числе и Канада, требовали от Ирана отдать "черные ящики".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что "черные ящики" повреждены, и Франция является одной из немногих стран, способных проанализировать данные. Канада указывает, что 57 жертв были ее гражданами, а еще 29 – постоянными жителями Канады, которые возвращались в страну.