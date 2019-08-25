Иран устроил сюрприз на встрече G7

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки, сообщает Associated Press.

Как пишет издание, Зариф направился прямо к зданию, где лидеры крупнейших демократий мира обсуждали, как справиться с ядерными амбициями Ирана.

Высокопоставленный французский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Зариф прибыл на встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Зариф вылетел в Биарриц по приглашению министра иностранных дел Франции. Речь идет об обсуждении условий, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.