25.08.2019
Иран устроил сюрприз на встрече G7
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки, сообщает Associated Press.
Как пишет издание, Зариф направился прямо к зданию, где лидеры крупнейших демократий мира обсуждали, как справиться с ядерными амбициями Ирана.
Высокопоставленный французский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Зариф прибыл на встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Зариф вылетел в Биарриц по приглашению министра иностранных дел Франции. Речь идет об обсуждении условий, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
Мусави добавил, что во время поездки во Францию у Зарифа не будет встреч или переговоров с американскими официальными лицами.
Приезд Зарифа произошел через два дня после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в 2019 году является хозяином встречи Большой семерки.
В начале августа появилась информация, что Макрон пригласил президента Ирана Хасана Рухани на саммит G7 для встречи с Трампом. Позже французский МИД опроверг это сообщение.
На саммите Большой семерки будут обсуждать иранское досье — будущее соглашения по ядерной программе Ирана.
В июле 2019 года администрация Дональда Трампа внесла Зарифа в санкционный список.
Санкции в отношении иранского топ-чиновника были мотивированы тем, что Зариф является «международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей».
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