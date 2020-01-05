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05.01.2020

Иран выходит из ядерного соглашения

Источник: Корреспондент.net

Иран больше не будет придерживаться ядерного соглашения 2015 года. Об этом заявили на государственном телевидении Ирана, передает АP в воскресенье, 5 января.

Страна остается открытой для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить Тегерану способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции, заявили на иранском гостелевидении.

Как отмечает агентство, объявление Ирана является наиболее четкой угрозой распространению ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года.

Заявление также дополнительно усиливает региональную напряженность, поскольку давний враг Ирана Израиль пообещал никогда не позволить Ирану иметь возможность произвести атомную бомбу.

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