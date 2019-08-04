Иран захватил очередной танкер в Персидском заливе

Источник: Корреспондент.net

Иранский Корпус стражей исламской революции вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе.

Отмечается, что иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились семь членов экипажа, они были задержаны.

Экипаж обвинили в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.