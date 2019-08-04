04.08.2019
Иран захватил очередной танкер в Персидском заливе
Источник: Корреспондент.net
Иранский Корпус стражей исламской революции вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе.
Отмечается, что иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились семь членов экипажа, они были задержаны.
Экипаж обвинили в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.
Новости раздела
Мир
04.08.2019
В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Сотни петербуржцев пришли выступить против домашнего насилия и выразить солидарность с его жертвами - сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца.
Мир
04.08.2019
США разъяснили применение новых санкций против РФ
Санкции касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.
Мир
04.08.2019
В США вторая стрельба за сутки: семеро погибших
Полиция ищет устроившах стрельбу в штате Огайо. Предполагается, что стрелков было двое. На месте работают скорые.
Мир
04.08.2019
Иран захватил очередной танкер в Персидском заливе
Семь моряков, которые находились на борту, задержаны. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.
Мир
04.08.2019
Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении
Президент США Трамп утверждает, что руководство Китая "очень воодушевлено" предложением поучаствовать в переговорах о разоружении. Однако ранее Пекин однозначно отверг такую возможность.
Мир
04.08.2019
В Москве завели более 1000 дел о нарушении правил проведения акции
После митинга 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму суды зарегистрировали 1043 дела по обвинению в нарушении порядка проведения акции.
Мир
04.08.2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
Десятки тысяч человек выступили против изменения закона об экстрадиции в Гонконге. Полиция применила слезоточивый газ.
Мир
04.08.2019
США намерены разместить ракеты в Азии
В Пентагоне объявили о планах по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии.
Мир
02.08.2019
Ученые открыли новую планету GJ 357 d: есть ли на ней жизнь?
Сразу три новых планеты обнаружили астрономы за пределами Солнечной системы. Одна из них даже может оказаться обитаемой. Подробности - у DW.
Мир
02.08.2019
Сирия возложила ответственность за перемирие в Идлибе на Турцию
Перемирие в Идлибе можно сохранить, лишь если Турция будет соблюдать обязательства, взятые на себя в межсирийском конфликте. Об этом заявил представитель Сирии на переговорах в казахстанском городе Нур-Султане.
Мир
02.08.2019
ПАСЕ призвала США отказаться от смертной казни
Впервые за 20 лет в США на федеральном уровне было принято решение об осуществлении смертной казни пяти заключенных.