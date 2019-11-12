Ирина Луценко сложила мандат депутата

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада на заседании во вторник, 12 ноября, поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа от Европейской солидарности Ирины Луценко. Прошение нардепа поддержали 275 коллег.

Место Луценко по списку Евросолидарности займет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советницей нашего премьера-министра", - заявил нардеп от Слуги народа Максим Бужанский

Как известно, Ирина Луценко - народный депутат VII, VIII, IX созывов. В прошлом созыве была представителем президента (Петра Порошенко) в парламенте.