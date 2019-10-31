"Исламское государство" подтвердило смерть аль-Багдади

Источник: Корреспондент.net

Террористическая организация "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает в Twitter агентство AFP.

В то же время, ВВС сообщает, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.В то же время, ВВС сообщает, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.