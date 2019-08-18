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18.08.2019

Испания разрешит беженцам с Open Arms сойти на берег в своем порту

Источник: DW

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес заявил в воскресенье, 18 августа, что беженцы со спасательного судна испанской гуманитарной организации Open Arms, которому власти Италии не дают пристать к берегу, смогут сойти на сушу в испанском порту Альхесирас (в провинции Кадис).

Реагируя на тяжелую гуманитарную обстановку на борту, Санчес назвал "непостижимой" позицию министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который после длительных дискуссий позволил сойти на берег лишь 27 несовершеннолетним пассажирам спасательного судна.

На борту - свыше ста беженцев

На Open Arms остаются 105 взрослых и двое детей, у которых на период плавания было сопровождение.

Ранее, 15 августа, Open Arms добилось права зайти в воды Италии. Административный суд области Лацио приостановил действие запретительного декрета Сальвини, который предполагает штраф в миллион евро за пребывание гуманитарных судов в итальянских территориальных водах. В то же время запрет главы МВД на швартовку для таких кораблей остается в силе.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию "Лига", уже неоднократно отказывался принять суда с мигрантами. За месяц до этого итальянские власти задержали капитана корабля Sea-Watch-3, немку Каролу Ракете (Carola Rackete), которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили.

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