Испания уверяет, что Covid в стране под контролем

Источник: Корреспондент.net

МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем, сообщает Reuters.

"Испания - безопасная страна. Мы работаем над тем, чтобы изолировать новые случаи заболевания, как только они появляются, и отслеживать их контакты, чтобы экономика и туризм могли работать, придерживаясь рекомендаций по охране здоровья и безопасности. Пока у нас нет вакцины, это новая норма", – сказала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.