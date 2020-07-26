26.07.2020
Испания уверяет, что Covid в стране под контролем
Источник: Корреспондент.net
МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем, сообщает Reuters.
"Испания - безопасная страна. Мы работаем над тем, чтобы изолировать новые случаи заболевания, как только они появляются, и отслеживать их контакты, чтобы экономика и туризм могли работать, придерживаясь рекомендаций по охране здоровья и безопасности. Пока у нас нет вакцины, это новая норма", – сказала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.
Больницы хорошо справляются с ростом количества инфекций, и больше половины новых случаев заболевания протекают бессимптомно, сообщили в МИД, добавив, что вспышки в Каталонии и Арагоне в скором времени должны быть взяты под контроль.
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