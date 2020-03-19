Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Рекордные 5322 новых случаев инфицирования COVID-2019 и 427 новых случаев смерти в Италии за последние сутки, сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в стране умерли 427 человек (+ 14,3% по сравнению со средой) и общее количество погибших достигло 3405. В целом количество подтвержденных случаев заражения вирусом в Италии составило 41035. В это число входят те, кто погибли, и те, кто выздоровел.

При этом Китае, по последним данным, погибли 3245 человек. Общее количество случаев заражений - более 80 тысяч.

На сегодня в Италии 33 190 активных случаев заражений коронавирусом - на 4480 больше по сравнению со средой.

4440 человек выздоровели, из них за последние сутки 415 (+ 10,3%).

2498 пациентов находятся в реанимации. Это на 241 больше, чем в среду. Из них 1006 - в Ломбардии.