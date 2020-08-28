Июльская зарплата в Украине выросла на 5%

Источник: Корреспондент.net

Реальная зарплата в июле 2020 года увеличилась на 5,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Средняя номинальная зарплата штатных работников выросла на 7,6%, до 11 804 грн. Наибольший рост номинальной зарплаты зафиксирован в Николаевской области - на 13,6%, в Херсонской - на 13,1%, в Кировоградской - на 12,6%.

Самый высокий уровень зарплат был в Киеве – 17 053 грн, самый низкий в Черновицкой области – 9 322 грн.

Зарплата в сфере предоставления услуг повысилась на 33,5%, в здравоохранении и социальной защите – на 17,9%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 14,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 13,5%.

Вместе с тем зарплаты работников в сфере гостиничного и ресторанного хозяйства сократились на 24,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 4%.