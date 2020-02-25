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25.02.2020

Из Китая хотят эвакуироваться еще шесть украинцев

Источник: Корреспондент.net

Шесть граждан Украины изъявили желание эвакуироваться из китайской провинции Хубэй и города Ухань. Об этом говорится в комментарии начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко, сообщает УНИАН.

"Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины", - сказал Коваленко.

Он пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации (трое граждан), а также еще о трех украинцах, которые изменили свое мнение. Среди желающих быть эвакуированными в Украину есть и Анастасия Зинченко, которая ранее не была эвакуирована из-за нежелания оставлять в Китае свою собаку.

Дипломат напомнил, что в прошлый раз из-за повышения температуры тела украинцев не пустили на борт самолета и они остались в Ухане. Посольство Украины в Китае оказывает им всестороннюю помощь, в том числе финансовую и организационную.

"Сейчас они находятся на постоянном медицинском осмотре. Состояние здоровья удовлетворительное. Медицинские службы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса. Сейчас тесты имеют негативный результат, но, учитывая опасность этого вируса, проводятся повторные исследования", - сказал Коваленко.

По его словам, сейчас украинские дипломаты в Китае проводят постоянный мониторинг во всех консульских округах на всей территории Китая на предмет желания граждан Украины выехать из этой страны, а также с целью выявления других проблем и возможности оказания помощи.

Коваленко отметил, что кроме города Ухань и провинции Хубэй другие китайские провинции полностью или частично открыты для передвижения. В провинции Хубэй без специального разрешения нельзя передвигаться не только между городами, но и выходить на улицу.

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