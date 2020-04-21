Найти

21.04.2020

Из-за толп на Пасху карантин могут не ослабить

Источник: Корреспондент.net

В Кабмине не исключили продление карантина без ослабления из-за нарушений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире Громадського.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были", - ответил Немчинов на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить.

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину.

"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", - отметил он.

Немчинов добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100 - ред.).

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

Новости раздела
Украина
21.04.2020
В Ровенской области 12 новых случаев COVID-19 за день
Наибольшее число зараженных выявили в областном центре. Всего в области уже зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19.
Украина
21.04.2020
Кабмин распределил 190 миллионов евро Евросоюза
Завтра состоится заседание Совета ЕС, на котором оценят политику в отношении восточных соседей в свете пандемии коронавируса.
Украина
21.04.2020
Почаев закрыли на въезд, в лавре объявили карантин
Из-за массовых случаев коронавируса Почаевскую лавру объявили карантинной зоной. Также в соседней Хмельницкой области женский монастырь УПЦ МП закрыли на карантин.
Украина
21.04.2020
Из-за толп на Пасху карантин могут не ослабить
Пасхальные богослужения с большим количеством верующих поставили под угрозу ослабление карантина, заявили в Кабмине.
Украина
21.04.2020
Кабмин готовит специальный порядок работы рынков
Правительство хочет предоставить фермерам возможность реализовать свою продукцию без нарушений карантина.
Украина
21.04.2020
Население Украины сократилось на 20 тысяч за месяц
Количество умерших в стране в два раза превышает количество рожденных. По состоянию на начало марта в Украине насчитывалось 41 858 тысяч жителей.
Украина
20.04.2020
Назван самый сложный очаг пожаров в зоне ЧАЭС
В районе села Рудьки пожар приближается к границе с Беларусью. Еще два очага возгорания вблизи сел Россоха и Кривая Гора.
Украина
20.04.2020
Против УПЦ МП по итогам Пасхи открыли пять дел
Полиция расследует нарушение карантина, которое произошло в лаврах и храмах Московского патриархата.
Украина
20.04.2020
Почаев закрывают на въезд и выезд
В районной администрации объявили город карантинной зоной и закрыли въезд и выезд.
Украина
20.04.2020
Спасатели тушат четыре очага под Чернобылем
Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.
Украина
20.04.2020
Шмыгаль анонсировал продление карантина
Действие карантина будет продлено уже на этой неделе, однако будет смягчен в нескольких вопросах.
Украина
19.04.2020
В Киеве вдвое сократился прирост зараженных
В течение минувших суток в столице был выявлен 31 новый случай COVID-19, в то время как накануне сообщалось о 65 новых зараженных. Еще днем ранее в Киеве выявили 61 зараженного.
Кабмин готовит специальный порядок работы рынков | Почаев закрыли на въезд, в лавре объявили карантин