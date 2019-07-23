Из здания ЦИК эвакуировали людей

За неделю корью заболели менее 300 человек - это минимальные показатели с начал вспышки с лета 2017 года.

Александра Ефремова отпустили под круглосуточный домашний арест. Сейчас он едет домой в Киев.

Бывший президент не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, повторно его ждут 25-го.

Глава делегации Европарламента подчеркнул, что надеется на продолжение сотрудничества, а также проведение в Украине реформ.

За год экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза вырос почти на 50%.

Людей из помещения эвакуировали. Взрывотехники со спецсредствами уже прибыли к Центральной избирательной комиссии и проверяют здание.

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