14.06.2020
Израиль будет строить "город Трампа" на Голанах
Источник: Корреспондент.net
Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах, поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия.
Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.
"Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", - отметил премьер.
Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах
"Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - добавил Нетаньяху.
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