Израиль вернул жесткий карантин

Источник: Корреспондент.net

Правительство Израиля решило вернуть жесткие карантинные ограничения на три недели, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщило государственное израильское радио Кан 13 сентября.

С 18 сентября жителям нельзя будет отходить от домов больше, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

В Израиле к этому времени коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.