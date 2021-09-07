07.09.2021

Ізраїль завдав авіаудар по виробництву ракет для ХАМАС

Источник: Telegraf

б’єкти авіаудару знаходилися в населеному районі.

Ізраїль обстріляв ракетами Сектор Газа у відповідь на підпали в південній частині країни в регіоні Шаар-Ханегем. Напередодні ізраїльського Нового року з Сектора Газа відправили повітряні запальні кулі, які викликали три пожежі. У відповідь Ізраїль направив літаки для авіаудару.

Про це повідомили сили оборони Ізраїлю.

Серед цілей, уражених ізраїльськими військовими, виявилися завод з виробництва бетону в Хан-Юнісі і виробництво ракет для ХАМАСу.

Об’єкти, які атакували військово-повітряні сили Ізраїлю, знаходилися в районі, де живе цивільне населення, знаходяться культурні об’єкти і мечеті.

За інформацією Сил оборони Ізраїлю, завод з виробництва бетону забезпечував будматеріалом мережу підземних тунелів ХАМАСу для терористів.

Також, напередодні палестинці обстріляли цивільний автомобіль ізраїльтянина.

Раніше "Телеграф" писав, що з Сектора Газа вже надсилали запальні кулі — в липні у відповідь на це Ізраїль знищив військову базу ХАМАСу.

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