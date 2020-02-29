Javelin для Украины. В США подписан контракт

Источник: Корреспондент.net

Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе и Украины на сумму 18,4 млн долларов.

Как сообщает Минобороны, Raytheon - Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.