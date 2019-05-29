К Зеленскому едут четыре министра иностранных дел

Источник: Корреспондент.net

На этой неделе Украину посетят министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции и Германии. Иностранные дипломаты намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - сказал он в комментарии агентству.

По словам министра, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Владимиром Зеленским.