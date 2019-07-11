К Зеленскому приехала новый премьер Молдовы

Источник: Корреспондент.net

В Киев в четверг, 11 июля, приехала премьер-министр Молдовы Майя Санду, где провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает его пресс-служба.

На совместном брифинге украинский президент назвал идею, объединяющую страны, и пообещал, что Украина продолжит участие в приднепревском урегулировании конфликта.

"Я заверил госпожу Санду, что Украина и далее будет предоставлять всеохватывающую поддержку территориальной целостности Молдовы, и будет принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Украина и Молдова объединены общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать планы по так называемой федерализации", - заявил президент.

Также президент анонсировал, что украинцы смогут ездить в Молдову по ID-картам. "Не вижу проблем, чтобы наши граждане осуществляли взаимные поездки по внутренним ID-картам", - сказал Зеленский.

В ходе переговоров Зеленский и Санду обговорили вопрос образовательных потребностей украинской общины в Молдове.

Кроме того, украинский президент обратился к Санду с просьбой посодействовать в экстрадиции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. "Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали способствовать этому процессу", - заявил президент.