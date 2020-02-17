Кабмин анонсировал за год 200 тысяч рабочих мест

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а через пять лет - миллион. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарука в Telegram.

По его словам, целью правительства является сократить поиск работы до двух месяцев.

"Цель нашего правительства на 2020 год - это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 млн рабочих мест", - сообщил он.