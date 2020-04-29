Кабмин будет постепенно ослаблять ограничения

Источник: Корреспондент.net

На следующем заседании правительства рассмотрят ряд решений по ослаблению карантина, министерства уже нарабатывают критерии открытия объектов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться", - написал руководитель Кабмина.

По его словам, нельзя просто открыть магазины, парикмахерские и кафе, нужно создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.

При этом Шмыгаль отметил, что правительство не забывает о людях и бизнесе.

"Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантин, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни", - добавил глава правительства.

Он напомнил о надбавках по тысячи гривен для пенсионеров, выплатах детям ФЛП, а также об увеличении пособия по временной безработице.

Еще премьер поддержал проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.

"Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно мог получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса", - пояснил Шмыгаль.

При этом он выразил надежду, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения.

"Хочу акцентировать, что мы не останавливали всю экономику. Наибольшие ограничения касаются области питания и розничной торговли. Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", - подытожил глава правительства.