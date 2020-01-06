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06.01.2020

Кабмин даст семьям антикризисную помощь

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров меняет систему помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе.

"Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации... Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - заявил Гончарук.

Особый акцент будет делаться на предотвращение попадания украинцев в такие ситуации. В частности, будет увеличено количество специалистов социальной работы, внедрен принцип "деньги ходят за человеком", а также новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.

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