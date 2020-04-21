Кабмин готовит специальный порядок работы рынков
Источник: Корреспондент.net
В Кабмине готовят специальный порядок работы продуктовых рынков. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Громадського.
По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.
При этом министр добавил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".
Немчинов подчеркнул, что в правительстве понимают, что фермерам необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию.
"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации, я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу", - отметил министр.
При этом он выразил сомнения в том, что это возможно на завтрашнем заседании Кабмина.