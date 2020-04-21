Кабмин готовит специальный порядок работы рынков

Источник: Корреспондент.net

В Кабмине готовят специальный порядок работы продуктовых рынков. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Громадського.

По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

При этом министр добавил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".

Немчинов подчеркнул, что в правительстве понимают, что фермерам необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию.

"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации, я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу", - отметил министр.

При этом он выразил сомнения в том, что это возможно на завтрашнем заседании Кабмина.