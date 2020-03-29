29.03.2020
Кабмин хочет временно урезать зарплаты чиновникам
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров предлагает временно урезать зарплаты некоторым чиновникам.
"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок»" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что Кабмин также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
В правительстве призвали топ-чиновников понимать ситуацию и "затянуть пояса".
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