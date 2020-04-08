Найти

08.04.2020

Кабмин изменил карантинные ограничения

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook в среду, 8 апреля.

По его словам, эти изменения уточняют перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей в возрасте 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:

  • Почтовой и курьерской деятельности;
  • Строительных работ;
  • По сбору и заготовке отходов;
  • Учреждения торговли строительными материалами;
  • Химчистки.

Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:

  • Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О противодействии коррупции;
  • Военнослужащие, сотрудники ВСУ и другие правоохранители;
  • Лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;
  • Лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий.

Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

Новости раздела
Украина
08.04.2020
В Украине подешевел импортный газ
В марте цена импортного природного газа в Украине составила 153,65 долларов за тысячу кубометров.
Украина
08.04.2020
Нацбанк не намерен запускать "печатный станок"
Дефицит бюджета намерены перекрыть кредитами МВФ, облигации выпускать не будут, увтерждает Смолий.
Украина
08.04.2020
В "ЛДНР" назвали количество больных коронавирусом
В Донецке подтвердили наличие семи инфицированных коронавирусом, но утверждают, что жертв недуга нет.
Украина
08.04.2020
ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с COVID-19
Евросоюз обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов.
Украина
08.04.2020
Украина договорилась об обмене пленными с "ЛДНР"
Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате их обмена.
Украина
08.04.2020
НБУ возобновил продажу валюты на межбанке
Курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар. При этом спрос несколько превышал предложение.
Украина
08.04.2020
Кабмин изменил карантинные ограничения
В правительстве уточнили, какие объекты могут работать во время карантинных ограничений, и кто из лиц 60 лет и старше не подлежат самоизоляции.
Украина
07.04.2020
Днепр закрывают для транспорта из других областей
Город с 8 апреля закрывают на въезд транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.
Украина
07.04.2020
Богатейший украинец потерял 600 позиций в мировом рейтинге
В этом году журнал Forbes оценил состояние Рината Ахметова в 2,4 миллиардов долларов - в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.
Украина
07.04.2020
Коломойский отреагировал на закон о банках
Бизнесмен назвал законопроект не "антиколомойским", а "антиукраинским: торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников".
Украина
07.04.2020
Мэром Запорожья занялись МВД и СБУ - Зеленский
Глава государства прокомментировал действия городского головы Запорожья, который снял ограничения на движение общественного транспорта.
Украина
06.04.2020
ВОЗ составила советы по самоизоляции
Не рекомендуется употреблять алкоголь и сидеть больше полчаса. Также желательно заниматься упражнениями для поддержания формы.
Днепр закрывают для транспорта из других областей | НБУ возобновил продажу валюты на межбанке