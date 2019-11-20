20.11.2019
Кабмин назвал приоритеты в евроинтеграции
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства в среду, 20 ноября, назвал приоритеты в сфере евроинтеграции: усиление и защиту конкуренции в энергетической сфере и развитие инфраструктуры.
"В сфере евроинтеграции наши приоритеты - экономический рост усиления и защиту конкуренции в энергетической сфере, в сфере инфраструктуры. Это то, что прямо касается наших евроинтеграционных обязательств. Фокусироваться в последующие месяцы будем точно на этом", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что правительство не может прогнозировать срок, в который удастся ликвидировать отставание Украины от графика выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Я думаю, что рано давать какие-то обещания. У нас есть объективные факторы, нас ограничивают. Наш лимит - это пропускная способность украинского парламента", - пояснил он.
В свою очередь вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба добавил, что к приоритетам работы правительства в европейском направлении в краткосрочной перспективе являются переговоры по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции - так называемый "промышленный безвизовых".
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