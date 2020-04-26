Кабмин объявил конкурс на главу налоговой

Источник: Корреспондент.net

Правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно, вакансия опубликована на сайте государственной службы.

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.

От кандидатов требуется:

- степень высшего образования - не ниже магистра;

- общий стаж работы - не менее семи лет;