26.12.2019
Кабмин объявил войну нелегальным АЗС
Источник: Корреспондент.net
Правительство распорядилось закрыть все нелегальные автомобильные заправочные станции до 9 января. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина в четверг, 26 декабря.
По его словам, теперь АЗС будут работать по лицензиям.
"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", - заявил Гончарук.
Также он добавил, что на сегодняшний день уже уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.
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