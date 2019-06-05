Кабмин обязал Нафтогаз снизить цены на газ

Источник: Корреспондент.net

Правительство на заседании в среду, 5 июня, приняло постановление, которым обязали Нафтогаз не повышать цены на газ для населения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета. "Я тут не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться", - сказал он.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положениям. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене", - сказал он.

Принятым постановлением утверждена формула расчета цены на газ для населения.