15.01.2020
Кабмин официально прокомментировал "запись с Гончаруком"
Источник: Корреспондент.net
Пресс-служба правительства вечером, 15 января, официально прокомментировала опубликованную в интернете аудиозапись,на которой якобы глава Кабмина Алексей Гончарук признался, что плохо разбирается в экономических вопросах.
"Прес-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет.
Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
На заседании фракции Слуга народа 15 января также активно обсуждали выложенную в сеть аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук признал свою некомпетентность в экономических вопросах и пренебрежительно высказался в адрес президента, пишет, УП.
Источник во фракции сообщил, что на заседании живо обсуждали изложенную в сеть прослушку, а депутаты в своих высказываниях на эту тему употребляли нецензурную лексику.
Нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру.
Вместе с тем собеседники УП утверждают, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.
Тем временем в сети появилась вторая запись с премьер-министром.
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