26.05.2020
Кабмин подготовил 4 этапа стимулирования экономики
Источник: Корреспондент.net
Правительство на заседании 27 мая представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмм.
По его словам, программа содержит четыре этапа.
"На первом этапе мы провели тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции и других важных принципов", - написал премьер.
"Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - добавил он.
Как известно, от пандемии пострадали экономики всех стран мира, но большинство из них уже давно начали антикризисные программы на миллиарды долларов, а в Украине до сих пор ничего для спасения бизнеса сделано не было.
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