Кабмин попросил МВФ начать работу миссии в онлайн-режиме

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с новым директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Украины с фондом.

"Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением касательно начала работы в онлайн-режиме миссии в Украине", – говорится в сообщении.

Шмыгаль лично поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", – сказал премьер и пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Также указано, что во время онлайн-встречи присутствовали министр финансов Сергей Марченко и председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.