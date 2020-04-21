Кабмин распределил 190 миллионов евро Евросоюза

Источник: Корреспондент.net

Правительство распределило 190 миллионов евро финансовой помощи Евросоюза, сообщает пресс-служба Кабмина во вторник, 21 апреля.

В частности, около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро - для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро - малых фермерских хозяйств, 4 млн евро - на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, 13 млн евро гуманитарной помощи ЕС предоставил для страдающего от войны населения Донбасса.

Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем.

В разговоре Боррель также подтвердил готовность посетить Украину с визитом, как только ситуация позволит восстановить зарубежные путешествия, и подчеркнул, что это будет его первый зарубежный визит.

Глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза в отношении России остается неизменной.

Кулеба подробно проинформировал Борреля о ситуации на линии разграничения на Донбассе и сообщил о недавнем обмене.

В то же время, министр отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске достичь прогресса пока не удается.

Стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в Украине. Собеседники договорились также активизировать совместные усилия Украины и ЕС в противодействии дезинформации, объем которой во времена пандемии значительно возрос.