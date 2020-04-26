26.04.2020
Кабмин рассказал, откуда эвакуируют украинцев
Источник: Корреспондент.net
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.
"Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.
Ранее посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан.
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