Кабмин разрабатывает план поддержки бизнеса

Источник: Корреспондент.net

Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса, сообщил в видеообращении премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу", - заявил Шмыгаль.